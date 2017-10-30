В генконсульстве России в Шанхае назвали причину смерти 14-летней модели

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Причиной смерти 14-летней российской модели из Перми, скончавшейся в одной из больниц Шанхая в минувшую пятницу, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом, сообщил РИА Новости консул генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов.

"Есть официальный документ — это справка о смерти из больницы, в которой причина смерти названа: полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы", — рассказал Куликов. Консул отметил, что окончательного официального диагноза нет, потому что китайская сторона пока не подтверждает его, для этого требуется вскрытие тела.

"Чтобы понять из-за чего случился сепсис и полиорганная недостаточность, необходимо вскрытие тела. Мать ребенка находится в России, без ее согласия вскрытие тела производить нельзя. Она приедет – и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки", — пояснил Куликов.

Ранее сообщалось, что девочка болела менингитом.

Китайское модельное агентство Esee Model Management заключила трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница.

Накануне генеральный директор агентства Чжэн И заявил газета Global Times, что смерть девочки никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, которая завершилась за неделю до ее кончины. Работодатель также утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной по сравнению с другими моделями. По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась.

В генконсульстве подтвердили РИА Новости, что школьница находилась в Китае по рабочей визе.

Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.