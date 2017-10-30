В генконсульстве России в Шанхае назвали причину смерти 14-летней модели

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Причиной смерти 14-летней российской модели из Перми, скончавшейся в одной из больниц Шанхая в минувшую пятницу, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом, сообщил РИА Новости консул генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов.
"Чтобы понять из-за чего случился сепсис и полиорганная недостаточность, необходимо вскрытие тела. Мать ребенка находится в России, без ее согласия вскрытие тела производить нельзя. Она приедет – и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки", — пояснил Куликов.
Ранее сообщалось, что девочка болела менингитом.
Китайское модельное агентство Esee Model Management заключила трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница.
В генконсульстве подтвердили РИА Новости, что школьница находилась в Китае по рабочей визе.
Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.