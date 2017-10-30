Рогозин поздравил Ван Яна с избранием в состав ПК Политбюро Компартии Китая

ЧУНЦИН, 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в понедельник в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств двух стран поздравил своего коллегу вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна с избранием в состав Постоянного комитете Политбюро ЦК КПК.

Новый состав Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ) ЦК Коммунистической партии Китая из семи человек был избран по итогам первого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел с 18 по 24 октября.

"Конечно не могу обойти вниманием в этом формате итоги 19-го съезда Компартии Китая, еще раз хочу коллег, причастных к этому съезду, делегатов поздравить с успехом, а вас, мой дорогой друг, поздравить с новым очень важным назначением членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК", — заявил Рогозин.

"Очень рад, что вы получили такое важное признание в вашей стране, и вы знаете, что и в РФ к вам относятся с большим уважением, и не зря вам очень скоро будет вручена государственная награда "Орден дружбы" решением президента Российской Федерации", — добавил он.