Специалисты собрали генетический материал тигра Мартина перед усыплением

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американские специалисты собрали образцы генетического материала амурского тигра Мартина (Умара) перед его усыплением, сообщил зоопарк Денвера, где находилось животное.

Мартина (в России он носил имя Умар) усыпили в субботу в возрасте трех лет, после того как у него обнаружили лейкемию в финальной стадии. Тигра привезли из Москвы в июне, и он не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

"Перед тем как гуманно усыпить животное, у него взяли репродуктивный материал для потенциальной передачи его ценной генетики", — говорится в сообщении зоопарка.

Специалисты пояснили, что генетика Мартина поможет поддержанию разнообразия вида, поскольку он родственно не связан ни с одним другим тигром в Северной Америке.

Мартин (Умар) участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров, в зоопарке Денвера его ждала невеста. Зоосад в российской столице успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира: в частности родные братья Умара будут переданы в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.