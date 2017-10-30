Опрос в американском штате показал, кто спасет отношения России и США

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В американском штате Юта провели опрос, сможет ли бывший губернатор и нынешний посол США в России

Более половины жителей американского штата Юта уверены, что бывший губернатор и нынешний посол США в России Джон Хантсман сможет наладить отношения с Москвой, показало исследование, проведенное газетой Salt Lake Tribune.

Как показал опрос, 51% жителей Юты считают, что Хантсман сможет ослабить напряжение между двумя мировыми державами, в то время как 2% ответили, что американский посол только ухудшит отношения с Россией. Около 35% сомневаются, что дипломат сможет на что-то повлиять.

Издание также напомнило, что Хантсман оценил двусторонние отношения с Москвой на "самом низком уровне за всю историю".

Джон Хантсман сменил Джона Теффта, который возглавлял американское посольство в России с 2014 года. Дипломат заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений. В свою очередь в Кремле выразили надежду, что Хантсман сделает вклад в реставрацию двусторонних отношений, испорченных действиями Вашингтона, и напомнили, что российский президент Владимир Путин — "последовательный сторонник реанимации отношений России и США".