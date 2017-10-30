В Мексике бандиты расстреляли футболистов

МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости. Не менее двух человек были убиты в воскресенье во время любительского футбольного матча в мексиканском городе Чильпансинго штата Герреро.

По данным портала MVS Noticias , группа вооруженных людей открыла огонь по игрокам прямо на футбольном поле. В итоге были ранены три человека, двое из которых скончались, еще один находится в тяжелом состоянии.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.