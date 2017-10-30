В Бремене инцидент с российским самолетом привел к закрытию аэропорта

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Бремена на северо-западе Германии закрыт после инцидента с частным российским самолетом, выехавшего за пределу посадочной полосы, пишет местная газета Weser Kurier.
На борту находились только три члена экипажа, никто из них не пострадал.
По версии пожарной службы, причиной инцидента мог стать сильный порыв ветра. Федеральное управление расследования авиационных происшествий проводит разбирательство по факту инцидента.
Все запланированные рейсы перенаправлены из Бремена в другие аэропорты.