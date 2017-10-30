Эмир Катара назвал причину конфликта вокруг его страны

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Страны Персидского залива вступили в конфронтацию с Катаром из-за его независимой позиции и стремятся к смене режима в стране, но Катар никогда не поступится своей независимостью, хотя желает разрешения конфликта, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Им не нравится наша независимость наш собственный взгляд на развитие региона", — сказал он в интервью в рамках программы "60 минут" на американском канале CBS

По его словам, его оппонентам не нравится, в частности, стремление к демократии, что Катар поддерживает телеканал "Аль Джазиру". "Но мы не закроем "Аль Джазиру"… Мы хотим, чтобы это (конфликт со странами Персидского залива) закончилось, очень хотим, но мы не поступимся нашей независимостью", — сказал он.

На вопрос, хотят ли страны Персидского залива смены режима в Катаре, Аль Тани ответил: "Да, они хотят смены режима".

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. Аль Тани опроверг эти обвинения и заявил, что для него известия об этом "были шоком". О том, что Саудовская Аравия пытается дестабилизировать ситуацию в Катаре и спровоцировать смену власти, ранее заявил в интервью CNBC глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Ранее в воскресенье глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.