Эмир Катара назвал причину конфликта вокруг его страны

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Страны Персидского залива вступили в конфронтацию с Катаром из-за его независимой позиции и стремятся к смене режима в стране, но Катар никогда не поступится своей независимостью, хотя желает разрешения конфликта, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
По его словам, его оппонентам не нравится, в частности, стремление к демократии, что Катар поддерживает телеканал "Аль Джазиру". "Но мы не закроем "Аль Джазиру"… Мы хотим, чтобы это (конфликт со странами Персидского залива) закончилось, очень хотим, но мы не поступимся нашей независимостью", — сказал он.
На вопрос, хотят ли страны Персидского залива смены режима в Катаре, Аль Тани ответил: "Да, они хотят смены режима".
Ранее в воскресенье глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.