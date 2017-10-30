СМИ: в Европе число жертв от урагана "Герварт" возросло до шести

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, два человека погибли в Польше, еще двое — в Чехии, сообщают местные СМИ.
На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.