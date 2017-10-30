В Мексике власти изъяли содержимое полутора тысяч частных сейфов

МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Громкий скандал разгорается в Мексике – власти изъяли содержимое более чем 1,5 тысячи частных сейфов в хранилище First National Security de Mexico в Канкуне.

Как рассказала РИА Новости почетный консул РФ в этом городе Армина Вольперт, среди пострадавших вкладчиков есть и россияне. "Власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики, среди которых есть и россияне", – сказала Вольперт.

По ее словам, поиск незаконных средств связан в первую очередь с расследованием деятельности бывшего губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Он был задержан в начале июня этого года в Панаме при попытке вылететь во Францию. В период 2011–2016 годов он занимал пост главы Кинтана-Роо и подозревается в коррупционных преступлениях.

Оценить сумму денежных средств и драгоценностей, которые изъяты властями в лице специализированной прокуратуры по делам организованной преступности Мексики, сейчас не берется никто. "Однако уже сейчас это названо "ограблением века", — уточнила консул.

Власти предлагают арендатором сейфов приехать в Мехико и дать пояснения относительно природы происхождения финансовых средств. По словам Вольперт, это может быть затруднительно, так как в них хранились, в том числе, и наследственные ценности, а также документы, к которым теперь доступ владельцев невозможен.

Вольперт рассказала, что в связи с данной ситуацией и возможными протестами власти стянули в Канкун силы безопасности, которые перекрыли весь город и выставили блок-посты по его периметру.