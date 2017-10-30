Нетаньяху назвал "лживыми" обвинения в адрес своей жены

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "лживым" иск, который подает против его супруги экс-работница их иерусалимской резиденции, и выразил уверенность, что суд опровергнет выдвинутые ею обвинения в плохом обращении.

Бывшая уборщица требует 225 тысяч шекелей (около 63,7 тысячи долларов) компенсации.

"Истица работала в резиденции лишь 10 дней, когда госпожа Нетаньяху там находилась, и взаимодействие между ними длилась всего несколько минут. И за это истица требует 225 тысяч шекелей — ни больше ни меньше", — говорится в заявлении, которое опубликовано на странице Нетаньяху в социальной сети Facebook.

"Надоели лживые иски, исключительная цель которых — очернить семью Нетаньяху и вымогать огромные суммы у государства. Речь идет о беспочвенном иске, повторяющем старые претензии… Она (Сара Нетаньяху) защитит себя от клеветы и вновь выиграет в суде", — отмечается в публикации.

Местные СМИ сообщили, что полиция в воскресенье не менее семи часов допрашивала истицу.

Властный характер жены Нетаньяху, которую обвиняют во вмешательстве не только в хозяйственные, но и политические дела, с 1990-х регулярно становится мишенью для критики главы израильского правительства, который всякий раз встает на ее защиту и списывает такие нападки на происки конкурентов. В прошлом году Иерусалимский суд по трудовым конфликтам признал обоснованность схожих претензий к Саре Нетаньяху со стороны бывшего завхоза столичной резиденции премьера Мени Нафтали и велел выплатить ему 170 тысяч шекелей.