В Одессе открыли уголовное дело дело после инцидента вокруг военной части

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Военная прокуратура открыла уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы после появления информации о попытке рейдерского захвата части военного объекта в Одессе, сообщается на сайте военной прокуратуры южного региона Украины. Следователи дадут правовую оценку действиям военной стражи и командования части, а также установившим забор на ее территории предпринимателям.
"Внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода), и безотлагательно начато проведение досудебного расследования", — говорится в сообщении. Статья касается нарушения уставных правил караульной службы лицом, входящим в состав караула, если это повлекло причинение вреда охраняемым караулом объектам.
Согласно сообщению, 29 октября, на территории 10-го военного городка в Одессе, на базе которого расположена военная часть, частные предприниматели установили временное ограждение. На место выехали следователи военной прокуратуры Одесского гарнизона и руководство военной прокуратуры Южного региона Украины, а также полицейские, вызванные предпринимателями для соблюдения порядка во время работ в соответствии с имеющимися разрешительными документами.
Добавляется, что военная прокуратура будет держать на контроле ход расследования. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям военной стражи и командования части, а также действиям представителей предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду, говорится в сообщении.