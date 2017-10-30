В Одессе открыли уголовное дело дело после инцидента вокруг военной части

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Военная прокуратура открыла уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы после появления информации о попытке рейдерского захвата части военного объекта в Одессе, сообщается на сайте военной прокуратуры южного региона Украины. Следователи дадут правовую оценку действиям военной стражи и командования части, а также установившим забор на ее территории предпринимателям.

Ранее командование воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявила, что это давний конфликт и что дело возбуждать не будут.

"Внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода), и безотлагательно начато проведение досудебного расследования", — говорится в сообщении. Статья касается нарушения уставных правил караульной службы лицом, входящим в состав караула, если это повлекло причинение вреда охраняемым караулом объектам.

Согласно сообщению, 29 октября, на территории 10-го военного городка в Одессе, на базе которого расположена военная часть, частные предприниматели установили временное ограждение. На место выехали следователи военной прокуратуры Одесского гарнизона и руководство военной прокуратуры Южного региона Украины, а также полицейские, вызванные предпринимателями для соблюдения порядка во время работ в соответствии с имеющимися разрешительными документами.

"В ходе проведения следственных действий установлен факт переноса металлического забора на территории указанного военного городка. Также установлено, что представителями органов военного управления по данному факту любых исковых требований об обжаловании разрешительной документации до суда не заявлено", — говорится в сообщении.

Добавляется, что военная прокуратура будет держать на контроле ход расследования. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям военной стражи и командования части, а также действиям представителей предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду, говорится в сообщении.