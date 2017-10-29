В США усыпили недавно привезенного из России амурского тигра

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники зоопарка в американском городе Денвер, штат Колорадо, усыпили привезенного в июле из России амурского тигра Мартина. Об этом сообщает The Denver Post.

Мартин появился на свет в Московском зоопарке в июне 2014 года — в России его называли Умаром. В Денвер тигра привезли первого июля, но после того, как закончился период акклиматизации, его даже не успели показать публике. В конце октября хищник стал вялым и потерял аппетит.

Ветеринары диагностировали у животного "чрезвычайно агрессивную форму лейкемии". По словам сотрудников зоопарка, болезнь прогрессировала слишком быстро, и 27 октября тигра усыпили.

"Потерять такое красивое и величественное животное — это огромный удар для нас и наших коллег", — заявил замруководителя местной ветеринарии Скотт Ларсен.

Отмечается, что российские ветеринары не выявили у тигра каких-либо серьезных проблем со здоровьем перед отправкой в США.

Амурский тигр — один из самых редких видов диких кошек. На воле до сих пор обитают менее 400 особей.