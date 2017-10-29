В США усыпили недавно привезенного из России амурского тигра

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники зоопарка в американском городе Денвер, штат Колорадо, усыпили привезенного в июле из России амурского тигра Мартина. Об этом сообщает The Denver Post.
Ветеринары диагностировали у животного "чрезвычайно агрессивную форму лейкемии". По словам сотрудников зоопарка, болезнь прогрессировала слишком быстро, и 27 октября тигра усыпили.
"Потерять такое красивое и величественное животное — это огромный удар для нас и наших коллег", — заявил замруководителя местной ветеринарии Скотт Ларсен.
Отмечается, что российские ветеринары не выявили у тигра каких-либо серьезных проблем со здоровьем перед отправкой в США.
Амурский тигр — один из самых редких видов диких кошек. На воле до сих пор обитают менее 400 особей.