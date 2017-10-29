В США автомобиль врезался в запряженную лошадьми карету

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Три ребенка погибли, еще шесть находятся в критическом состоянии после того, как автомобиль врезался в запряженную лошадьми карету в американском штате Мичиган, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Шеридан в 8.34 утра (15.30 мск) в воскресенье, когда пикап "врезался и снес" карету, в которой находилось 9 несовершеннолетних.

Среди погибших дети 7, 9 и 12 лет. Еще шесть детей доставлены в больницы с тяжелыми ранениями, их состояние оценивается как критическое.

Полиция проводит расследование инцидента. Причины аварии пока неизвестны, однако следствие исключило версии алкогольного или наркотического опьянения водителя.

Водитель пикапа не пострадал и сотрудничает с правоохранительными органами.