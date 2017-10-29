Премьер Норвегии выразила Медведеву соболезнования в связи с крушением Ми-8

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер Норвегии Эрна Сульберг выразила российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген, сообщает пресс-служба российского кабинета.

"Эрна Сульберг выразила соболезнования в связи с гибелью граждан России в результате падения вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген и просила передать слова сочувствия родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

"Это трагическое происшествие, которое затронуло и российских граждан, и нас. Со своей стороны, и от лица правительства я выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших, а также всем россиянам на Шпицбергене", — сказала Сульберг.

Она подчеркнула, что спасательные службы сделали все возможное что было в их силах и использовали все ресурсы для поиска российского вертолета. Сульберг также высоко оценила сотрудничество российских и норвежских спасателей в этой трагедии.

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.