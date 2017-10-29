В Анкаре прошла многотысячная манифестация в честь Дня Республики

АНКАРА, 29 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Крупная манифестация, посвященная национальному празднику — Дню Республики, который отмечается в Турции 29 октября, прошла в Анкаре под антиамериканскими лозунгами, передает корреспондент РИА Новости.

Мустафа Кемаль Ататюрк 29 октября 1923 года официально провозгласил Турцию республикой. После этого в парламенте страны было проведено голосование, по результатам которого Ататюрк был единогласно избран первым президентом республики.

Демонстрация, проведенная по инициативе Союза молодежи и Патриотической партии Турции (Vatan), собрала на старте более десяти тысяч участников. К ним по ходу шествия присоединились все новые группы горожан, которые встречали демонстрацию на протяжении всего пути от здания первого парламента Турции, расположенного в историческом районе Улус, до мавзолея Ататюрка. У всех были турецкие флаги и портреты Ататюрка, люди повязывали на голову повязку с его знаменитой фразой "Счастлив тот, кто говорит "Я — турок!"

В демонстрации приняли участие молодежь, семьи с детьми, а также многие люди пенсионного возраста, которые эмоционально скандировали лозунги и пели тематические песни. Здания на всем протяжении шествия были увешаны турецкими государственными флагами и портретами Ататюрка.

Манифестанты выкрикивали лозунги: "Ни США, ни ЕС, а только полностью независимая Турция", "Герои и гибнут, Турция не разделится", "Турция светская, светской и останется", "Народ, армия, полиция: мы все — Турция".

Организаторы шествия, к которым обратился корреспондент РИА Новости, вспомнили о той помощи, которую Советская Россия оказала молодой Турецкой Республике, после чего предложили подняться на второй этаж автобуса, который возглавлял шествие, чтобы иметь возможность оценить его масштабы.

"США и НАТО создали и поддерживают такие террористические организации, как Рабочая партия Курдистана, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) с целью разрушить нашу страну, созданную Ататюрком. 94 года назад империалисты уже пытались расчленить Турцию и уничтожить турецкую нацию, и Ататюрк боролся против них. Мы сейчас снова ведем ту же самую борьбу против тех же империалистов", — заявил РИА Новости генеральный секретарь партии Ватан Утку Рейхан.

Член исполнительного совета Союза молодежи Турции Хаккы Эрман Эргинджан также заявил о необходимости противодействия "империалистам, замахивающихся на Турцию" и выразил сожаление в связи с разобщенностью демократических сил в стране по идеологическим причинам.

"Мы должны быть едиными хотя бы с созданной Ататюрком Народно-республиканской партией (НРП), но пока не получается. Мы не против правящей Партии справедливости и развития (ПСР): что касается борьбы с терроризмом, террористами FETO, мы поддерживаем действия президента страны Тайипа Эрдогана, хотя мы начали бить тревогу насчет FETO намного раньше него. Но у нас есть расхождения во взглядах: в частности, мы выступаем за светскую Турцию как завоевание Ататюрка", — сказал Эргинджан.

Весь центр турецкой столицы был перекрыт для движения транспорта на время проведения акции. Полиция обеспечила охрану мероприятия, никаких инцидентов и беспорядков не было. Подобные акции прошли в разных городах Турции.

Президент и премьер страны Тайип Эрдоган и Бинали Йылдырым по традиции в День Республики посетили мавзолей Ататюрка во главе правительственной делегации, возложили венки к могиле основателя республики и почтили его память минутой молчания.