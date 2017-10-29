Нашествие осьминогов в Уэльсе обеспокоило ученых

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На побережье Уэльса в графстве Кередигион выбросились десятки осьминогов, сообщает The Telegraph.
Кудрявые осьминоги — достаточно распространенный вид у берегов Великобритании, однако обитают они на глубине около ста метров.
Биолог из Бристольского университета Стив Симпсон назвал поведение осьминогов "крайне странным". Сотрудник Национального морского аквариума в Плимуте Джеймс Райт выразил опасение, что с головоногими может быть что-то не так.
"Слишком много особей на одном пляже, это очень странно. Осьминогов находили даже в приливной зоне, а это указывает на то, что с ними, к сожалению, не все в порядке", — заявил он.
Райт предположил, что осьминоги могли выброситься на берег после шторма и понижения атмосферного давления.