Наблюдатели СЦКК попали под обстрел на западе Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (298)

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Наблюдательная группа Совместного центра контроля и координации прекращения огня в воскресенье попала под обстрел в поселке Александровка на западе Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее в администрации Александровки РИА Новости сообщили, что в результате обстрела в воскресенье повреждено здание местной школы.

"В 9:00 со стороны позиций ВСУ в Марьинке был открыт прицельный огонь по Александровке с использованием СПГ-9 (противотанковый гранатомет) 73 мм. Обстрел длился более часа. Около 09:10 зафиксирован разрыв вблизи здания школы, где располагается наблюдательная группа (СЦКК — ред.) "Александровка", — сказал журналистам представитель ДНР.

По его словам, пострадавших нет. Последствия обстрела зафиксировали представители миссии ОБСЕ и СЦКК.