Сын Хрущева заявил, что Россия "даже сейчас" не сравнится по мощи с США

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева ученый Сергей Хрущев заявил, что ни СССР, ни современная Россия "и близко" несравнимы по мощи с США, пишет издание Las Vegas Sun.

Доктор технических наук Сергей Хрущев выступил с лекцией перед 200 слушателями в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе. Российский и американский ученый, который с 1990-х годов живет в США, коротко изложил историю отношений между двумя державами, не оставив без внимания роль в этом процессе своего отца.

По оценке Хрущева, США в период противостояния между двумя странами вели себя как "полиция мира", а СССР решил "не показывать страх и слабость". Исходя из этого принципа Москва и строила свою политику. В качестве ярких примеров реализации такого курса ученый упомянул отказ СССР от инициативы по отправке американо-российской миссии на Луну и Карибский кризис, пишет издание.

Окончание холодной войны показало "различия в культуре и ценностях" Советского Союза и США, заявил Хрущев. Президент СССР Михаил Горбачев рассматривал это событие как установление союзнических и дружеских отношений между странами, а его американский коллега Рейган — как победу Вашингтона в противостоянии.

Профессор видит ключ к миру и процветанию для двух государств в будущем в проявлении взаимного уважения и соблюдения приличий. "Мы не можем быть полицейским мира, и мы не можем наказывать каждого, кто нам не понравится. Мы должны научиться ценить и привлекать на нашу сторону как можно больше стран", — заявил он.

Хрущев также поднял тему демократии и верховенства закона. "Основа демократии — закон. Есть много вопросов к тому, защищается ли это сейчас в России", — заметил сын лидера СССР.