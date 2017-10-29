Конгрессмен раскритиковал Мюллера за утечки по "российскому делу"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Трей Гауди раскритиковал спецпрокурора по делу о "вмешательстве России в выборы в США" Роберта Мюллера за то, что он позволил информации о первых обвинениях в этом деле появиться в СМИ, сообщает телеканал Fox News.
По словам конгрессмена, "раскрытие материалов следственного жюри — это нарушение закона". "Кто-то нарушил клятву молчания", — приводит телеканал слова Гауди.
Ранее телеканал CNN сообщил, что спецпрокурор по делу о "вмешательстве России" в выборы в США и предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер выдвинул обвинения против одного или нескольких фигурантов, детали могут быть обнародованы в начале следующей недели.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".