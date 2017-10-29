Конгрессмен раскритиковал Мюллера за утечки по "российскому делу"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Трей Гауди раскритиковал спецпрокурора по делу о "вмешательстве России в выборы в США" Роберта Мюллера за то, что он позволил информации о первых обвинениях в этом деле появиться в СМИ, сообщает телеканал Fox News.

"В единственной беседе, которая была у меня с Робертом Мюллером, я подчеркнул важность прекратить утечки", — заявил Гауди в интервью телеканалу. По его словам, выглядит "достаточно смешно", когда люди, занимающиеся расследованием, сами нарушают закон.

По словам конгрессмена, "раскрытие материалов следственного жюри — это нарушение закона". "Кто-то нарушил клятву молчания", — приводит телеканал слова Гауди.

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецпрокурор по делу о "вмешательстве России" в выборы в США и предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер выдвинул обвинения против одного или нескольких фигурантов, детали могут быть обнародованы в начале следующей недели.

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Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".