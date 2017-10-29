Очередное "вече" собрало около 400 человек у здания Верховной рады

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Возле здания Верховной рады в Киеве прошло народное вече, организованное бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Киевское управление Национальной полиции Украины сообщило, что у стен парламента митинговали около 400 человек. При этом на месте дежурили около 700 полицейских и военнослужащих.

"Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек", — рассказали в правоохранительных органах.

Участники вече держали флаги "Организации украинских националистов" (боевое крыло ОУН, "Украинской повстанческой армии"*) и национальные флаги Украины. Открывая собрание, организаторы со сцены объявили, что полиция не пропускает людей на акцию.

Новые требования

Саакашвили в ходе акции выдвинул новые ультиматумы властям. На вече раздали листовки, в которых участникам митинга предлагалось проголосовать за то, какие требования предъявить президенту Петру Порошенко и парламентариям.

В списке, в частности, указаны закон об импичменте, заморозка тарифов, закон о досрочных выборах президента и депутатов Рады, легализация огнестрельного оружия, прекращение дипломатических отношений с Россией, а также ограничение избирательного права жителей неподконтрольных регионов Донбасса.

"Мы даем им (властям. — Прим. ред.) время до 7 ноября… когда они приедут со своих островов… и начнут выполнять наши требования", — заявил Саакашвили.

Политик подчеркнул, что, если требования митингующих не будут выполнены, акция протеста переместится с площади Конституции "в другое место". По его словам, украинские власти слышат народ только с майдана Незалежности.

Новая власть

Во время Народного вече Саакашвили также выступил с призывом досрочно провести президентские выборы на Украине. "Если они не хотят нас услышать, то они должны уйти. Президент должен смениться", — заявил политик.

По его словам, в стране необходимо провести досрочные парламентские и президентские выборы. При этом, чтобы выбрать нового главу государства, экс-губернатор призвал отобрать пятерых кандидатов.

"Давайте выберем пять человек, и пусть эксперты и специалисты, которые не продались, скажут, есть ли у человека коммерческий интерес", — заявил Саакашвили. Он добавил, что необходимо провести теледебаты, а после этого выбрать самого популярного среди украинцев кандидата. Кроме того, политик отметил, что участники вече не готовят государственный переворот.

Он также призвал украинцев прийти к зданию Рады 7 ноября — в день пленарного заседания. По мнению Саакашвили, протестующие должны напомнить властям о своих требованиях — принять новый закон о выборах народных депутатов, отменить депутатскую неприкосновенность и создать Антикоррупционный суд.

"Если они все это примут 7 ноября, то это хороший шаг. Но если они не примут, то мы должны найти другие мирные формы, чем стоять у них под окнами. Мы не можем здесь вечно стоять, мы не можем здесь вечно мерзнуть", — отметил экс-губернатор.

Негражданин

Во время акции Саакашвили также заявил, что обжаловал указ президента Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства.

"Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один", — сказал он.

Политик подчеркнул, что не собирается пользоваться украинским гражданством ради получения должности.

"Спасибо, ГПУ"

Накануне Саакашвили заявил, что в Киеве готовят документы для его ареста и экстрадиции.

"Генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", — написал он в Facebook.

Экс-губернатор добавил, что генпрокурор "реально был лучшим знатоком" его дел в то время, когда он возглавлял Грузию.

"Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда", — добавил политик.

В начале сентября украинский Минюст заявил, что получил от Тбилиси запрос о взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии. В ведомстве сообщили, что документ будет передан в ГПУ.

Саакашвили остался без украинского гражданства в конце июля — в Киеве объяснили это тем, что при получении паспорта политик указал недостоверные сведения. В сентябре экс-губернатор вернулся на Украину, с дракой прорвавшись через пограничный кордон на границе с Польшей.

Саакашвили запрашивал на Украине статус беженца, однако получил отказ. Это значит, что Киев все еще может депортировать Саакашвили.