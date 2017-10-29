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В мире

Автономию Каталонии могут расширить, заявил МИД Испании

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (290)
20:2229.10.2017
(обновлено: 20:23 29.10.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Архивное фотоМинистр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис не исключил, что нынешний кризис в Каталонии может в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Пучдемон не намерен уходить с поста главы Каталонии, заявил его заместитель
"Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если сейчас они уже являются одним из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире", — заявил Дастис, отвечая на вопрос журналиста агентства о возможном исходе кризиса.

По словам министра, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон "теоретически" может принять участие в региональных выборах в декабре. "Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах — ред.)", — отметил Дастис.

Участники акции в поддержку единства Испании в Мадриде. 28 октября 2017
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Дастис предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как "они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Ранее бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению применению 155-й статьи" Конституции Испании.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Матыскин
Укры задумались , если у них мозги были - возможно было не запускать поезда дружбы и ато , а просто дать одной трети населения родной русский язык и расширенные права по самоуправлению.
20:34
29.10.2017
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