Трамп призвал привлечь Клинтон к ответственности

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не видел такой "злости и единства" среди республиканцев по поводу отсутствия расследования того, как Хиллари Клинтон собирала на него лживое досье, и призвал "сделать что-нибудь" с этим.

"Никогда не видел такой республиканской злости и единства, как из-за моей обеспокоенности из-за того, что нет расследования по Клинтон, которая создала лживое досье (12 миллионов долларов?)", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, это не единственное, за что бывшего кандидата от демократов нужно призвать к ответу. "Урановая сделка с Россией — 33 тысячи (долларов), плюс удаленные электронные письма. (Экс-глава ФБР Джеймс) Коми это порешал. Но вместо этого они ищут фальшивые связи, Трамп/Россия, которых не существует", — заявил президент.

"Демократы используют эту ужасную (и вредную для нашей страны) охоту на ведьм для ответных ударов, как никогда раньше. Столько вины демократов и Клинтон, сейчас факты выплёскиваются наружу. Сделайте что-нибудь!" — подытожил Трамп.

В рамках своей избирательной кампании Дональд Трамп не раз обещал "посадить врушку-Клинтон". Но после победы Трампа на президентских выборах большая часть политического истеблишмента в США полагала, что бывшая соперница уйдёт на заслуженный отдых, и стороны останутся при своих. Но, похоже, соратники бывшего госсекретаря с их расследованием по связям Трампа с Россией всерьёз разозлили президента, и маховик уже начал раскручиваться в отношении инициаторов игры о "российском вмешательстве".

Так, комитет по разведке палаты представителей конгресса США получил доступ к банковским документам компании Fusion GPS, которая подготовила скандальное досье на Дональда Трампа, сообщил комитет на сайте в субботу. До этого в публикации New York Times говорилось, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".