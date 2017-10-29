В бундестаге "не рассчитывают" на передачу Крыма Украине

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Киеве и Берлине не рассчитывают на то, что Россия когда-либо передаст Крым Украине. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф.

"Даже киевское правительство не рассчитывает на то, что Москва вернет Крым в обозримом будущем. Мы придерживаемся той же точки зрения", — заявил политик.

При этом Ламбсдорф отметил, что не считает вхождение Крыма в состав Российской Федерации законным, и назвал санкции против Москвы "обоснованными". В то же время он подчеркнул, что Германия должна сохранять контакты с Россией. "Мы выступаем за диалог с Москвой по темам, представляющим взаимный интерес", — обозначил депутат позицию СвДП.

В августе лидер СвДП Кристиан Линднер призвал "закрыть глаза" на статус Крыма и сделать ставку на сотрудничество с Москвой. Со схожими заявлениями выступали представители правой "Альтернативы для Германии" и немецкие "Левые".

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с исторической родиной проголосовали более 95 процентов жителей республики. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".