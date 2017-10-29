Полиция опровергла данные о попытке захвата части военного объекта в Одессе

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата части территории военного объекта в Одессе, сообщил советник главы Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Ранее командование воздушных сил ВС Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе, они вывезли военное имущество.

"Во-первых я хочу опровергнуть с начала до конца эту информацию, которую распространила пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины… Вообще не было этого факта, он не подтвердился и я это опровергаю полностью. Единственное, что проводились строительные работы, но за пределами территории воинской части. На территории воинской части никакие люди несанкционированно не совершали доступ и вообще не было никакого противостояния", — сказал Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, действительно, правоохранители получили сообщение о попытке захвата территории воинской части, но проверив информацию выяснилось, что никакого захвата не было. Он рассказал, что рядом с воинской частью проходят строительные работы, в воскресенье строители вывозили строительный мусор. Форостяк отметил, что это давний конфликт, дело возбуждать не будут.