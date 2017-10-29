Политикой Трампа недовольны 58% американцев, показал опрос

Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фото

Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Доля граждан США, недовольных политикой президента страны Дональда Трампа, вновь достигла 58% — максимального показателя за все время его пребывания на посту, показал совместный опрос газеты Wall Street Journal и телеканала NBC.

Впервые антирекорд популярности президента продемонстрировали результаты исследования центра Gallup International в июне.

Согласно последнему опросу, поддерживают курс Трампа лишь 38% респондентов.

Больше всего нареканий вызывают реакция американского лидера на акцию игроков Национальной футбольной лиги (NFL) во время исполнения гимна США, реформа здравоохранения и ликвидация последствий ураганов в Пуэрто-Рико.

Во внешней политике американцы не удовлетворены тем, как Трамп справляется с обязанностями верховного главнокомандующего и реагирует на кризис вокруг КНДР.

Опрос проводился с 23 по 26 октября при участии 900 жителей США. Погрешность результатов составляет 3,27 процентного пункта.