МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Женщина 98 лет переехала в дом престарелых, чтобы ухаживать за своим 80-летним сыном, пишет Daily Mirror.

Ада Кейтинг и ее старший сын Том, который никогда не был женат, прожили вместе всю жизнь. В 2016 году он переехал в дом престарелых в Ливерпуле, так как уже не мог обеспечить себе полноценный уход. Через год туда переселилась и Ада.

Mum aged 98 moves into care home to look after her 80-year-old son https://t.co/JXNAehs1hH pic.twitter.com/0hTn8ciSHj — Daily Mirror (@DailyMirror) 29 октября 2017 г.

Пожилая женщина очень рада тому, что теперь каждый день может желать сыну доброго утра и доброй ночи. "Нельзя перестать быть матерью", — рассказала Ада.

Том также заявил, что счастлив жить рядом с матерью. "Она обо мне заботится. И иногда говорит: "Веди себя прилично!" – рассказал мужчина.

Пожилых людей часто навещают их родственники – внуки Ады от ее младших дочерей. Семья довольно воссоединением матери и сына. "Их невозможно разлучить", — рассказала внучка Ады Деби.