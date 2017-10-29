Пучдемон не намерен уходить с поста главы Каталонии, заявил его заместитель

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 29 окт — РИА Новости. Карлес Пучдемон не собирается уходить с поста руководителя Каталонии, заявил лидер партии "Левые республиканцы Каталонии", отправленный испанскими властями в отставку с поста заместителя главы женералитета, Ориол Жункерас.

"Президентом страны есть и будет Карлес Пучдемон, а председателем парламента есть и будет Карме Форкадель, по крайней мере до тех пор, пока граждане не решат иное на свободных выборах", — написал Жункерас в статье под названием "Дорога, которую нам осталось пройти", опубликованной в газете El Punt Avui.

При этом он написал, что в ближайшие дни движение за независимость Каталонии "должно будет принять трудные решения, которые не всегда будет просто понять". Он не объяснил, что конкретно это будут за решения. Однако добавил, что "страна имеет столько сил", что рано или поздно этот путь закончится "созданием Каталонской республики".

"У нас нет иного пути кроме, как продолжать, собраться с силами", — призывает бывший заместитель главы каталонского правительства.

Он также обвинил испанские власти в том, что их решения "наносят ущерб каталонскому обществу". "Мы всегда пытались говорить… Они нам не отвечали. Мы всегда наталкивались на стену непонимания", — считает лидер левой партии, выступающей за независимость Каталонии.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. В этот же день сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В минувшую субботу Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.