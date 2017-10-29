Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Южная Корея и Китай активизировали взаимодействие на рабочем уровне для разрешения разногласий относительно размещения американских систем ПРО THAAD на Корейском полуострове в преддверии запланированной на ноябрь встречи лидеров двух стран, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Разрешение разногласий по THAAD можно назвать необходимым и достаточным условием для китайско-южнокорейского саммита", — цитирует агентство источник в администрации президента Южной Кореи.

Другой собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время "предпринимаются различные попытки разрешить проблему с THAAD до того, как лидеры (Южной Кореи и Китая — ред.) встретятся на полях саммита АТЭС" во Вьетнаме.

"Ведется активное взаимодействие на рабочем уровне", — добавил источник Ренхап.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.