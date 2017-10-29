ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Южная Корея и Китай активизировали взаимодействие на рабочем уровне для разрешения разногласий относительно размещения американских систем ПРО THAAD на Корейском полуострове в преддверии запланированной на ноябрь встречи лидеров двух стран, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Другой собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время "предпринимаются различные попытки разрешить проблему с THAAD до того, как лидеры (Южной Кореи и Китая — ред.) встретятся на полях саммита АТЭС" во Вьетнаме.
"Ведется активное взаимодействие на рабочем уровне", — добавил источник Ренхап.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.