Саакашвили рассказал, когда пройдет очередное вече у Рады

Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе народного вече у здания Верховной рады в Киеве заявил, что намерен 7 ноября организовать очередной митинг.

"Мы даем им (властям — ред.) время до 7 ноября… когда они (депутаты — ред.) приедут со своих островов… и начнут выполнять наши требования", — заявил Саакашвили в воскресенье на митинге.

Он добавил, что в случае невыполнения требований участников акции протеста, власти должны будут уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента.

По словам политика, если власти не выполнят требования, протестующие переместятся с площади Конституции "в другое место". Саакашвили пояснил, что украинские власти слышат народ только с площади Независимости (майдан Незалежности).

Организаторы вече распространяют среди участников собрания листовки, в которых предлагается проголосовать за новые требования к президенту Украины Петру Порошенко. Речь идет о принятии закона об импичменте, замораживании тарифов, о досрочных президентских и парламенстких выборах, легализации огнестрельного оружия, прекращении дипломатических отношений с Россией, а также ограничении избирательного права жителей Донбасса.

По данным полиции, в вече, организованном Саакашвили, принимают участие около 400 человек.

На прошлой неделе несколько тысяч человек начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.