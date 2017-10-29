Моряк со скандальной британской подлодки украл выручку у проститутки

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Моряк с британской подводной лодки HMS Vigilant снял проститутку и украл ее выручку, сообщает Daily Mail.

В порту Кингз-Бэй в американском штате Джорджия военный встретился с проституткой в местном баре и отвел ее в отель. Он заплатил ей 160 долларов за услуги, а пока она одевалась, выкрал деньги из ее кошелька и сбежал.

После кражи женщина вернулась в бар в сопровождении полиции и указала на компанию, с которой отдыхал предполагаемый преступник. Друзья злоумышленника, однако, попытались запутать следствие. Они рассказали, что служат вместе с ним на подлодке HMS Valiant, хотя эту субмарину списали еще 23 года назад. Моряки также заявили, что их коллегу зовут Стивен Дуайт, однако в рядах ВМФ Великобритании подводник с таким именем не значится.

Экипаж HMS Vigilant оказался в центре скандала после того, как девять подводников были уволены за употребление кокаина и организацию вечеринок с наркотиками и проститутками. Кроме того, командира субмарины и его заместителя отстранили от службы за неуставные отношения с коллегами-женщинами на борту.

Минобороны Великобритании пообещало проверить на употребление наркотиков всех моряков подводных лодок после скандала с HMS Vigilant.