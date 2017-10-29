Украинцы возмутились бездействием ВСУ при нападении на часть в Одессе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователей соцсетей возмутила новость о попытке рейдерского захвата части территории военного объекта в Одессе.

Ранее командование воздушных сил Украины сообщило, что 40 человек в балаклавах, позиционирующие себя как "представители торгово-развлекательного центра Citi Center", демонтировали ограждение местной воинской части и вывезли военное имущество "в неизвестном направлении".

Некоторые пользователи задались вопросом, почему караульная служба не открыла огонь и была ли она вообще на месте.

"Где были часовые?Перешли на сторону народа? Их забыли там поставить или поставили и забыли про них на 3.5 года?", — задается вопросом Анна Николаева.

"Наверное, там были 40 беременных женщин в балаклавах, по которым огонь открывать нельз", предположил Евген Герасиков

"Вы что вообще беспомощные? Пару МИ-24 не могли поднять, и погонять этих тварей по полям? Или провести внезапную тренировку противодиверсионного резерва? Позорище", — пишет Михаил Ник.

"Полный абсурд! Министр обороны должен немедленно подать в отставку, или президент!", — пишет Юрий Потемкин.

"Это не армия, а детский сад", — пишет Александр Ткаченко.

Некоторые попытались оправдать действия военных и призвали не делать поспешных выводов.

" Часовые ни в чем не виноваты, по уставу начкар и дежурный части дают разрешение на применение оружия, а так как это происходит в нашей родной Одессе, то после стрельбы часового могут еще и посадить за стрельбу без разрешения", — пишет Вит Фуджик.

Подробности происшествия пока не раскрыты.