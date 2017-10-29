Организаторы акции в Барселоне против независимости: пришел миллион человек

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (286)

БАРСЕЛОНА, 29 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Около 1,1 миллиона человек приняли участие в митинге против независимости Каталонии в воскресенье в Барселоне, сообщили организаторы акции.

"Один миллион сто тысяч человек поддержали нас сегодня", — заявили в организации "Каталонское гражданское общество".

При этом городская гвардия (полиция Барселоны) называет другую цифру — 300 тысяч участников.

Акцию поддержали центристская партия "Граждане", соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Все три партии находятся в оппозиции к местным властям, их депутаты отказались принимать участие в незаконном, по их мнению и мнению испанского правительства, голосовании по резолюции о независимости в пятницу.

Митинг сторонников единой Испании начался в Барселоне в полдень по местному времени (14.00 мск) и продолжается до сих пор, хотя некоторые участники уже начали расходиться.

© РИА Новости / Виктория Иванова Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017 © РИА Новости / Виктория Иванова Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017

Акция проходит без инцидентов, в спокойной обстановке. Люди с национальными флагами Испании выкрикивают лозунги против независимости Каталонии: "Испания и Каталония едины", "Да здравствует единая Испания", а также призывают отправить за решетку бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.