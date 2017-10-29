Греция поддержала территориальную целостность Испании

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (285)

АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости. Греция поддерживает территориальную целостность Испании, отвергает действия по расколу страны и надеется на мирный диалог, говорится в заявлении греческого министерства иностранных дел о ситуации в Каталонии.

"Мы с беспокойством наблюдаем за событиями в Испании, и мы надеемся, что мирный и демократический диалог будет восстановлен как можно скорее",- говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

"Греция поддерживает территориальную целостность Испании и отвергает односторонние действия, которые подрывают единство страны и принцип неизменности границ", — заявили Афины.

Накануне с заявлением о поддержке территориальной целостности и инициативы по восстановлению диалога выступил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.

Посол Испании в Афинах Энрике Вигера в интервью воскресному изданию газеты "Элефтерос Типос" ("Свободная пресса") раскритиковал позицию греческого правительства по вопросу о кризисе в Каталонии. Посол подчеркнул, что правительство СИРИЗА, в отличии от других европейских государств, не сделало никаких заявлений, осуждающих попытку отделения Каталонии.

Посол заявил также, что его удивляет ситуация с безопасностью испанского посольства в Афинах.

Дипломат напомнил о вторжении анархистов из групировки "Рубикон" в испанское посольство несколько дней назад. По его мнению, Греция не обеспечила безопасность диппредставительства, а происшедшее назвал очень серьезным.

"Это меня очень удивило, и продолжает удивлять. Как это может произойти в государстве-члене Европейского Союза? Это была дикость. Мы отправили протест в МИД Греции", — сказал посол.

По его словам, ответа не было. По телефону выразили сожаление министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и представитель президента Греции.

"Для меня непонятно и другое. Полицейский охранник у входа не помешал этим действиям", — сказал посол.

Комментируя заявление председателя парламента Греции, что если такие группировки, как "Рубикон", не прибегают к насилию, государство должно терпеть их действия, посол заявил: "Мне кажется, что вторжение в посольство, когда разбивают дверь, выходят через окна, это серьезно. В Европе не так много прецедентов. Это должно быть предметом озабоченности, чтобы этого больше никогда не повторилось. Потому что посольство иностранного государства, дружественной страны и страны-союзника, не то же самое, что частное предприятие или неправительственная организация".

"Посольство должно быть защищено с максимальной безопасностью", — заявил посол Испании.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.