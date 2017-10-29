В Польше во время урагана погибли два человека

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Два человека погибли в Польше в результате сильного урагана, прошедшего минувшей ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь государственной пожарной службы Польши Павел Франтчак.

"Уже известно о второй жертве в результате ночных ураганов", — рассказал Франтчак.

Обе жертвы смертельного урагана — водители автомобилей, на которые упали деревья. Один из пассажиров поврежденного авто находится в тяжелом состоянии.

Больше всего вызовов спасатели получают в Нижнесилезском воеводстве – около 500 на данный момент, 200 в Великопольским, 170 в Западно-поморском. Основные проблемы, которые приходится решать спасателям – это поваленные деревья, подтопление зданий,

В воскресенье в 10 воеводствах Польши действует предупреждение второй степени в связи с сильными ураганами.