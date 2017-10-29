Флаг Испании все еще развевается над зданием правительства Каталонии

БАРСЕЛОНА, 29 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Флаг Испании спустя два дня после провозглашения каталонским парламентом независимости продолжает развеваться над зданием женералитета (правительства автономного сообщества) на площади Сан Жауме в Барселоне, передает корреспондент РИА Новости.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости автономного сообщества от Испании. Спустя час испанский сенат утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление центральных властей в Каталонии. Премьер страны Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Пучдемон отказался признавать решения Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению применению 155-й статьи" конституции Испании.

Сразу после одобрения парламентариями резолюции, провозглашающей независимость, государственный флаг Испании сняли со зданий мэрий нескольких городов – в том числе Сабаделя, Фигераса и Жироны. В самой Жироне, мэром которой был Карлес Пучдемон с 2011 по 2016 годы, отправленный испанским правительством в отставку председатель женералитета побывал в субботу. Вместе с женой он обедал в одном из местных ресторанов примерно в то же время, когда телеканалы передавали его обращение, в котором он заявил, что не признает решения испанского правительства о введении прямого правления в Каталонии.

Решение каталонское парламента о провозглашении независимости, которое было принято 70 голосами за, при том что в законодательном органе 135 депутатов, до сих пор не опубликовано ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене женералитета. В бюллетенях по закону должны быть опубликованы все документы для их вступления в силу.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости автономного сообщества от Испании. Спустя час испанский сенат утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление центральных властей в Каталонии. Премьер страны Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Пучдемон отказался признавать решения Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению применению 155-й статьи" конституции Испании.