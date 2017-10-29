В ДНР рассказали, зачем Киев занижает боевые потери армии

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин не исключает, что в число небоевых потерь армии Киев включает и боевые, чтобы избежать выплат компенсаций родственникам украинских силовиков.
"Не исключено, что в озвученные 10 тысяч небоевых потерь входят боевые потери за эти годы бессмысленной войны с целью исключения обещанных выплат семьям погибших и ухода командиров от ответственности… Кому "повезло", командиры списали их на боевые потери, и их родственники получили компенсации, кому нет – просто отправили домой в ящиках или инвалидных колясках", — сказал журналистам в воскресенье Басурин.
После сообщения военного прокурора Матиоса в генштабе ВС Украины заявили, что с начала военной операции в Донбассе боевые потери ВСУ составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них безвозвратные — 2 тысячи 333 военных, еще 8 тысяч 377 силовиков были ранены или травмированы.