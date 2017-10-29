СМИ: иракская армия и курдские пешмерга договорились о продлении перемирия

КАИР, 29 окт — РИА Новости. Иракские военные и представители курдских вооруженных формирований пешмерга в воскресенье договорились о продлении режима прекращения огня, чтобы продолжить переговорный процесс.

Режим прекращения огня, о котором ранее заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, истек в субботу вечером.

Как сообщил телеканалу "Курдистан 24" источник в пешмерга, договоренность была достигнута на встрече между представителями конфликтующих сторон в Мосуле, проходившей под патронажем офицеров коалиции во главе с США.

"Стороны договорились продлить перемирие для того, чтобы предоставить еще большую возможность для продолжения диалога и разрешения проблем", – сказал источник телеканала в пешмерга.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в пятницу официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.