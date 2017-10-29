На вече в центре Киева собрались около 400 человек

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Около 400 человек собрались в воскресенье на народное вече в Киеве, организованное бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, на месте дежурят около 700 правоохранителей, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.
"Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек", — говорится в сообщении.
Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.