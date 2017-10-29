На вече в центре Киева собрались около 400 человек

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Около 400 человек собрались в воскресенье на народное вече в Киеве, организованное бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, на месте дежурят около 700 правоохранителей, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.

Как сообщалось ранее, Саакашвили намерен на вече в воскресенье выдвинуть ряд новых требований украинскому президенту.

"Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек", — говорится в сообщении.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.