В Чехии упавшие от урагана деревья придавили двух человек

Жители проходят мимо упавшего дерева в парке в Праге, Чехия. 29 октября 2017

Жители проходят мимо упавшего дерева в парке в Праге, Чехия. 29 октября 2017

ПРАГА, 29 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Сильный ураган обрушился на центральную и северо-восточную часть Чехии ранним утром в воскресенье, пожилые мужчина и женщина погибли из-за упавших на них деревьев, десятки тысяч семей остались без электричества, сообщила журналистам представитель полиции Вероника Гишплерова.

Nahlášeno bylo zatím 55 událostí. Fotografie pocházejí ze Strossmayerova náměstí, kde strom spadl na elektrického vedení. pic.twitter.com/HEJuZjbxPn — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 29 октября 2017 г.

"С раннего утра десятки санитарных и пожарных машин выезжали на вызовы в различных районах центральной и северо-восточной части Чехии, где с утра в воскресенье бушует сильный ураган. Уже имеются человеческие жертвы — в результате падения деревьев в районе Йичин погиб пожилой мужчина, а в районе Тршебич – пожилая женщина. В семи краях республики объявлена чрезвычайная ситуация", — сказала Гипшлерова.

​По данным метеорологов, скорость ветра местами достигала 180 километров в час. Во многих районах ураган повалил деревья, снес крыши с домов. Без электричества остались десятки тысяч семей. Во многих реках из-за сильного дождя значительно повысился уровень воды.

В Праге закрыт для посетителей зоопарк, временно прекратила свою работу крупная международная выставка Designblok. В городе Мост ураган разрушил деревянную православную церковь.

Ожидается, что к 19.00-20.00 в воскресенье порывы ветра значительно ослабнут.