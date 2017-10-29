Крушение Ми-8. Обломки найдены, поиск тел возглавит губернатор Шпицбергена

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Обломки российского вертолета Ми-8 спустя три дня поисков обнаружили в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине примерно 200 метров, операцию по поиску жертв катастрофы возглавит губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт.

Фрагменты находятся на глубине 209 метров на расстоянии 1,2 морской мили к северо-востоку от мыса Хеер. Как добавили в центре, теперь полиция начнет операцию по поиску тел жертв крушения.

По словам губернатора план поисков уже выработан. В операции будут участвовать и российские спасатели, они находятся на борту судна "Polarsyssel" и направляются к месту происшествия. Предполагается также привлечь судно, способное поднять вертолет — такие суда есть на материке.

Крушение вертолета

Вертолет авиакомпании "Конверс Авиа" потерпел крушение 26 октября. На борту находилось восемь человек. В авиакомпании сообщили, что в вертолете было пять членов экипажа и три пассажира.

В пресс-служба НИИ Арктики и Антарктики сообщили, что он возвращался после выполнения плановой серии гидрологических наблюдений и отбора проб в рамках программы экологических исследований.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

Расследование ЧП

Причины катастрофы пока неизвестны. Бюро по расследованию происшествий Норвегии (AIBN) рассматривает все обстоятельства случившегося. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Расследование проводит Бюро по расследованию происшествий Норвегии. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе", — говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов предположил, что катастрофа могла произойти из-за сложных погодных условий.

Поисковые работы

Норвежские спасатели вели круглосуточные поиски вертолета с четверга. В субботу к ним присоединились российские коллеги. Самолет Ил-76 МЧС доставил на Шпицберген специалистов и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты "Фалькон" и гидролокаторы бокового обзора.

Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, которое необходимо для работ под водой. Специалисты МЧС могли работать на глубине до трехсот метров, рассказали в ведомстве.

Поиски шли в воде и на побережье.

Сложные погодные условия

В пятницу представитель спасательной службы северной Норвегии Орьян Делбек сообщил РИА Новости, что работать приходится в очень сложных погодных условиях.

" В районе поисков очень плохие погодные условия: идет снег, малая видимость. Мы продолжаем поиски с помощью судов, вертолетов и прочих средств, в том числе глубоководного подводного аппарата", — сказал собеседник агентства.

Старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Петр Камбур рассказал, в свою очередь, что помимо плохой погоды поиски осложняла низкая температура воды и сильное течение.

Горячая линия

Для родственников пассажиров и членов экипажа открыли "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц), сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.