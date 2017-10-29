В ВСУ заявили о попытке неизвестных захватить воинскую часть в Одессе

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе, они вывезли военное имущество, сообщает командование воздушных сил ВС Украины.

По данным украинских военных, ЧП произошло утром в воскресенье около 8.45 (9.45 мск).

"…Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", — информирует командование в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, на месте работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" воздушных сил вооруженных сил Украины.