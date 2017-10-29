В Барселоне проходит митинг противников независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 29 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Противники независимости Каталонии — сторонники единой Испании — вышли в воскресенье на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с решением местных властей, объявивших о независимости автономного сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости.

Организатором митинга выступила общественная организация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали центристская партия "Граждане", соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Все три партии находятся в оппозиции к местным властям, их депутаты отказались принимать участие в незаконном, по их мнению и мнению испанского правительства, голосовании по резолюции о независимости в пятницу.

В преддверии манифестации сотни людей пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне, чтобы выразить поддержку правоохранительным органам — они подходили к полицейским и жали им руки, а также выкрикивали лозунги в поддержку единой Испании.

© РИА Новости / Виктория Иванова Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017 © РИА Новости / Виктория Иванова Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017

В солнечный и тёплый воскресный день люди прибывают на митинг целыми семьями — от самых старших до совсем маленьких детей. Многие участники акции принесли с собой национальные флаги Испании и флаги Каталонии — либо на древке, либо повязав его на манер плаща на спину. Купить полотнище можно прямо на улице: предприимчивые уличные торговцы просят за него от трёх до десяти евро.

Манифестация проходит в спокойной обстановке. В небе над местом проведения акции барражирует полицейский вертолёт. Многие поют известную песню "Да здравствует Испания".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.