В Барселоне проходит митинг противников независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 29 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Противники независимости Каталонии — сторонники единой Испании — вышли в воскресенье на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с решением местных властей, объявивших о независимости автономного сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости.
В преддверии манифестации сотни людей пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне, чтобы выразить поддержку правоохранительным органам — они подходили к полицейским и жали им руки, а также выкрикивали лозунги в поддержку единой Испании.
Манифестация проходит в спокойной обстановке. В небе над местом проведения акции барражирует полицейский вертолёт. Многие поют известную песню "Да здравствует Испания".
Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.