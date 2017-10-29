Политолог объяснил уход Барзани с поста главы Иракского Курдистана

ДУБАЙ, 29 окт — РИА Новости. Уходом с поста главы Иракского Курдистана Масуд Барзани хочет разделить ответственность за провал идеи обретения независимости региона с другими курдскими силами, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Вахаб.
"Барзани не хочет единолично нести ответственность за уступки Багдаду в вопросе о предоставлении Курдистану независимости, а хочет, чтобы ее разделили все курдские партии, в том числе Патриотический союз Курдистана, который не выступал так однозначно за отделение от Ирака", — заявил эксперт РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, этим шагом он преследует цель ослабить давление на Курдистан со стороны Ирака и извне, а также сохранить единство курдов. Но при этом, уверен Абдель Вахаб, Барзани не откажется играть основную роль в политике региона даже в случае ухода с поста его главы, и до проведения новых парламентских и президентских выборов он по-прежнему будет находиться у власти.
Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.