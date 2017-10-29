Политолог объяснил уход Барзани с поста главы Иракского Курдистана

ДУБАЙ, 29 окт — РИА Новости. Уходом с поста главы Иракского Курдистана Масуд Барзани хочет разделить ответственность за провал идеи обретения независимости региона с другими курдскими силами, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Вахаб.

В воскресенье пройдет заседание парламента Курдистана, на котором будет зачитано послание Барзани относительно его дальнейшего пребывания у власти. Ранее арабские СМИ сообщили, что глава Иракского Курдистана не будет продлевать полномочия президента автономии, истекающие 1 ноября.

"Барзани не хочет единолично нести ответственность за уступки Багдаду в вопросе о предоставлении Курдистану независимости, а хочет, чтобы ее разделили все курдские партии, в том числе Патриотический союз Курдистана, который не выступал так однозначно за отделение от Ирака", — заявил эксперт РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, этим шагом он преследует цель ослабить давление на Курдистан со стороны Ирака и извне, а также сохранить единство курдов. Но при этом, уверен Абдель Вахаб, Барзани не откажется играть основную роль в политике региона даже в случае ухода с поста его главы, и до проведения новых парламентских и президентских выборов он по-прежнему будет находиться у власти.

Ранее парламент Иракского Курдистана, в котором в конце сентября прошел не признанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев. Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились в 2009 году. Срок президентских полномочий Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.