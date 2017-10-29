СМИ связали вирусную рассылку писем в Швеции с "русскими хакерами"

СТОКГОЛЬМ, 29 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Сетевые хакеры-вымогатели, пославшие за последние годы миллионы электронных писем с вирусами от имени известных в Швеции компаний, могут быть связаны с организованной преступностью в России, сообщает шведское телевидение SVT по итогам журналистского расследования.

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В Швеции вирус был замаскирован под электронные письма якобы из коммуникационной компании Telia или почтовой службы Postnord. Получателя письма просили проверить аккаунт или сделать другие операции. Человек нажимал на ссылку, компьютер блокировался, и неизвестные потом требовали определенную сумму для разблокировки.

По подсчетам журналистов, такие письма в Швеции были разосланы более чем на полтора миллиона электронных адресов, как минимум 20 тысяч шведов пострадали от вируса. Хакеры просили отправить им биткоины, суммы были небольшими — от 400 до 6 тысяч крон (40-600 евро).

Расследование журналистов показало, что вымогатели могут быть связаны с организованной преступностью в России, какое-то время они работали в том числе через интернет-провайдер в Петербурге. К таким выводам журналисты пришли вместе со специалистами, которым удалось проникнуть в сеть самих вымогателей, ознакомиться с их перепиской, увидеть данные о пострадавших.

Компания-провайдер не стала выдавать шведскому телевидению имена предполагаемых хакеров. Вымогатели прекратили свою активность весной 2017 года, в настоящее время сервер, доступ к которому получили журналисты, не работает, он был активным с 2015 по 2017 годы.

Как поясняет шведское телевидение, от подобных писем пострадали не только шведы, но и пользователи в 31 стране, среди которых Австралия, Польша, Испания, Италия, Турция и Индия.