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У Рады началось организованное Саакашвили народное вече

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (463)
14:0029.10.2017
02150
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре) выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фотоБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре) выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Народное вече, организованное бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, началось в воскресенье возле здания Верховной рады в Киеве, в нем принимают участие несколько сотен человек, предает корреспондент РИА Новости.

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Ожидается, что перед участниками собрания выступит лидер украинской партии "Движение новых сил" Саакашвили, а также ряд его соратников и украинских политиков. Саакашвили намерен на вече в воскресенье выдвинуть ряд новых требований украинскому президенту.

Организаторы, открывая собрание, сообщили со сцены, что полиция препятствует проходу людей на вече.

Большая часть участников собрания держит флаги "Организации украинских националистов" (боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия", запрещено в РФ), а также национальные флаги Украины.

Среди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к президенту Украины Петру Порошенко. Среди новых пунктов есть требование принять закон об импичменте, заморозить тарифы, объявить досрочные выборы президента и депутатов Верховной рады, легализировать огнестрельное оружие, прекратить дипломатические отношения с Россией, изъять активы олигархов, а также ограничить избирательное право жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области.

Организаторы вече накануне принесли около сотни тыкв с прорезанными отверстиями в виде глаз и сделали из них композицию на площади Конституции возле украинского парламента.

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады охраняют несколько сотен полицейских. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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