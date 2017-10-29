В Пакистане похитили заместителя губернатора афганской провинции, пишут СМИ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Неизвестные похитили заместителя губернатора афганской провинции Кунар в пакистанском городе Пешавар, сообщает газета DAWN со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в пятницу, однако СМИ об этом стало известно только в воскресенье.

Как сообщил представитель полиции, заместителя губернатора Кази Мохаммада Наби Ахмади (Qazi Mohammad Nabi Ahmadi) увезли в неизвестном направлении. По его словам, он неофициально посещал пакистанский город. Как сообщил брат афганского высокопоставленного чиновника, Ахмади прибыл в Пешавар для прохождения лечения.

По информации издания, Ахмади входит в руководство Исламской партии Афганистана, которая в сентябре прошлого года подписала мирное соглашение с афганском правительством.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за похищение афганского чиновника.