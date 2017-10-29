Опрос показал, сколько каталонцев готовы поддержать независимость региона

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (281)

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

МАДРИД, 29 окт — РИА Новости. Только 42,5% избирателей в Каталонии готовы отдать голоса за независимость этого региона Испании, сообщает издание El Mundo со ссылкой на агентство Sigma Dos, которое провело опрос специально для издания.

Опрос 1000 жителей региона проводился в период с 23 по 26 октября. Согласно его результатам, лишь 42,5% голосовавших готовы отдать голоса за независимость региона, 43,5% опрошенных высказались против независимости.

Издание приводит данные, согласно которым уровень поддержки идеи независимости региона за прошедшие два года снизился. Так, в 2015 году 47,7% опрошенных выступали за независимость Каталонии, к октябрю 2017 года этот показатель снизился более чем 5%.

Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции Испании, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление испанского правительства.

Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>