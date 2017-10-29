В Швеции неизвестные забросали пиротехникой полицейский участок

СТОКГОЛЬМ, 29 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Полицейский участок в одном из микрорайонов города Векше на юге Швеции поврежден после произошедшего возле здания взрыва, который был вызван пиротехникой или аналогичными предметами, сообщается на сайте городской полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 01.21 (03.21 мск) ночью на воскресенье.

"Повреждены четыре окна и лампа. Скорее всего, использовалась более сильная пиротехника или аналогичный предмет", — говорится в сообщении для прессы.

В здании никто не работает в выходные и по ночам, поэтому никто не пострадал.

Этот же полицейский участок два часа спустя вновь стал объектом нападения, когда в окно участка неизвестные бросили камень и затем запустили пиротехнику.

Аналогичное нападение произошло в Швеции ночью на субботу, когда неизвестные обстреляли виллу одного из начальников местной полиции в городе Вестерос близ Стокгольма. Никто не пострадал. Задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в причастности к преступлению. Полиция исходит из того, что нападения связаны не с конкретными делами, а направлены против правоохранительных органов в целом.