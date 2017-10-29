Иран продолжит развивать ракетную программу, заявил Роухани

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит развивать ракетную программу, так как она не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН по ядерной программе страны, передает агентство Mehr.
"Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и без колебаний применим его, когда дело дойдет до самообороны", — добавил президент.
Роухани также отметил, что "правительство США предает предыдущую администрацию своей недостаточной приверженностью международным соглашениям". Вашингтон демонстрирует миру, что не уважает переговоры и соглашения и не соблюдает моральные и международные принципы, поэтому это государство не засуживает доверия, заявил президент.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.