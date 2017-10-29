В Харьковской области девять человек пострадали в ДТП

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Девять человек, в том числе семь детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Харьковской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, ДТП произошло в субботу, в салоне микроавтобуса находилось 20 пассажиров: 15 учеников и пятеро учителей, они возвращались домой с экскурсии по городу Харьков.

"Водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь в сторону села Шевченково, не заметил впереди себя автомобиль "ВАЗ", который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево и допустил с ним столкновение. В результате происшествия пострадали пассажиры микроавтобуса — семь детей в возрасте от 9 до 11 лет, 29 и 31-летние женщины,", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция завела дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.